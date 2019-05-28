Как рассказал главный специалист отдела Западно-Казахстанской территориальной инспекции Амангали Тусепкалиев, в этом году площадь обработки на 22% меньше, по сравнению с прошлыми годами. - Если в прошлом году мы обрабатывали 186 тысяч га, то в этом году эта площадь составила 155,1 гектара. Все это результат тщательной работы всех структур, в том числе и аграриев, - пояснил Амангали Тусепкалиев. Обработка будет вестить в четырех отдаленных районах нашей области - в Бокейординском, Сырымском, Каратобинском и Шынгырлауском районах. Необходимо отметить, что в рамках фитосанитарных мероприятий большая работа проводится на постах, в частности на "Сырым" и "Таскала". - По итогам проверки в прошлом году были взяты пробы с двух машин с ячменем, в одной из которых выявили очаг саранчи. Это позволило предотвратить ввоз на территорию нашего региона вредителей, - пояснил руководитель областной территориальной инспекции комитета государственной инспекции министерства сельского хозяйства РК Лавр Хайретдинов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.