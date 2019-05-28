Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили полицейские, чаще всего кражи совершаются в общественных местах, во дворах многоэтажных домов и в торговых центрах. – В областном центре в течение пяти месяцев совершено 1600 краж, среди которых 30 случаев - это кражи велосипедов, детских колясок и самокатов. Наши жители закрепляют свои велосипеды цепями и оставляют в доступных местах. Преступники срывают цепи и крадут их. Тем самым сами жители дают возможность злоумышленникам похитить их имущество. С помощью камер "Безопасный двор" нам удается раскрыть такие преступления. На сегодняшний день 70% всех совершенных краж раскрыты нашими сотрудниками. Чаще всего кражи происходят во дворах жилых домов, в общественных местах и в торговых центрах, - рассказал начальник МПС УП города Уральск Данияр Ракишев. По словам полицейских, такие преступления совершает молодежь, в отношении них возбуждается уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.