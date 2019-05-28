Фото и архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 29 мая в Уральске ожидается переменная облачность. Столбики термометров днем поднимутся до 33 градусов, ночью +18. В Атырау ожидается погода без осадков. Днем синоптики прогнозируют 31 градус выше нуля, ночью +19. Переменная облачность и 30 градусов жары днем ожидается в Актобе, ночью +15. Дожди и грозы ожидаются в Актау. Днем столбики термометров покажут 25 градусов тепла, ночью +20. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.