О пользе крапивы известно многое. Кто-то варит суп, кто-то моет голову. Но, наверняка, не все знают о том, что сок крапивы хорошо может отпугивать комаров. Стебли растения вместе с листьями пропустите через мясорубку. Отожмите через три слоя марли, и храните в холодильнике, в стеклянной баночке. Когда пойдете на природу, натритесь этим соком и комары будут вам нипочем. Жмых от крапивы не выбрасывайте: им можно натирать проблемные зоны – живот, бедра, ягодицы, как антицеллюлитным и выравнивающим средством. Берегите себя и своих близких! Узнайте что поможет расслабиться или советы хорошей хозяйки на каждый день. И много всего интересного каждый день на нашем сайте. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz