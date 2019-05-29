Фото из архива "МГ" Министерство внутренних дел РК сократит количество рубежных постов с 36 до 10, сообщил глава ведомства Ерлан Тургумбаев. – С 1 июля сократим наши рубежные посты. Если вернуться к истории, то все вы помните арбузный рейд Каирбека Сулейменова (экс-глава МВД РК – Авт.), когда он проехал по всей стране и сотрудники 56 постов "Рубеж" брали взятки за прохождение. На сегодня поэтапно будет сокращение постов по мере того, как мы будем оснащать системами видео-фотонаблюдения участки дорог. На сегодня 36 рубежных постов, теперь остаются 10, которые будут по периметру страны, то есть близ границы, внутренние посты все будут сокращены, – сказал Ерлан Тургумбаев на презентации трехстороннего плана антикоррупционных мер в органах внутренних дел. Каирбек Сулейменов в 2000 году взял водителя КАМАЗа, гружённого арбузами, и вместе с ним проехал из Шымкента в Астану. Он выдал водителю 32 тысячи тенге на взятки. После арбузного рейда были уволены 36 полицейских-взяточников, а министр решил ликвидировать все посты. Заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди пояснил, что после упразднения постов порядка 300 с лишним сотрудников перейдут работать в другие службы. Здания постов переоборудуют под гостиницы либо будут использовать как пункты обогрева и в кризисных ситуациях. В июле 2018 года сообщалось, что при въезде в город Атырау строят 4 поста. Тогда их необходимость обосновали возможностью иметь данные обо всех въехавших и выехавших из города авто. В 2016 году в МВД жаловались на нехватку постов "Рубеж". На тот момент функционировали 35 постов, а нужно было 44. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.