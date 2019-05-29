Вам может быть интересно
Более тысячи человек планируют призвать на воинскую службу в ЗКО
В службу государственной охраны РК планируют призвать только восемь человек.
Казахмыс продолжит работу предприятий Шатыркуль-Жайсанского кластера в собственном управлении
Председатель Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Руслан Өскенәлі посетил предприятия Шатыркуль-Жайсанского кластера в Жамбылской области. В...
Қазақмыс Шатыркөл-Жайсаң кластеріндегі кәсіпорындардың жұмысын өзінің басқаруына алады
«Қазақмыс корпорациясы» ЖШС Басқарма төрағасы Руслан Өскенәлі Жамбыл облысындағы Шатыркөл-Жайсаң кластерінің кәсіпорындарына жұмыс сапарымен...
Оставшуюся без присмотра в Грузии семилетнюю казахстанку вернули домой
Девочка находилась за границей без надлежащего ухода со стороны законных представителей.
Ипотека под 2% и 5%: где распределяют квартиры для очередников ЗКО
С 2 марта 2026 года Отбасы банк распределяет жильё только после прохождения инвентаризации.
11 дней отдохнут казахстанские школьники на весенних каникулах
Весенние каникулы в 2026 году продлятся 11 дней — с 19 по 29 марта включительно.
Выручку похитили из кассы магазина в Уральске: подозреваемого задержали
Им оказался стажёр, проходивший практику в магазине.
Смерть после лечения зуба: стоматолога освободили от наказания в Уральске
Дело рассматривали девять месяцев.
Педагогтер жасанды интеллектіні қолдануда нені ескеруі тиіс?
Оқу-ағарту министрлігі ұстаздарға арналған әдістемелік құрал жасақтады.