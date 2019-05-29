Сбой в работе иммунитета, возможно, не проклятие. А настоящее спасение для современного человечества Миллионы людей страдают от аллергии. Причем более половины из них реагируют на пыльцу и считают весенние и летние месяцы самыми тяжелыми для здоровья. Но, возможно, утешением для них станут нескольких крупных исследований. Анализы историй болезней показали – аллергики менее подвержены онкологическим заболеваниям, чем те, кто не страдает от аллергии. Скорее всего, все дело в разновидности лимфоцитов, которые у аллергиков вырабатываются в ответ на раздражитель. Эти клетки нейтрализуют не только аллергены, но и бактерии и вирусы. Под раздачу попадают и другие видоизмененные клетки. А вот иммунитет здорового человека часто не распознает опасность, поэтому эти клетки перерастают в опухоли. Также обнаружилось. Что антигистаминные препараты – лекарства, спасающие аллергиков, способны останавливать рост опухолей. Это открытие не позволяет специалистам называть средства от аллергии панацеей от рака. Но возможно, в ближайшее время некоторые из них окажутся среди тех, которые будут назначать для профилактики онкологических заболеваний. Берегите себя и своих близких!  Узнайте Средство от диабета и как чего боится жир, как огня.  А также много интересного и красоте и здоровье ежедневно на нашем сайте Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz