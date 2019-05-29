Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев, парень утонул при неизвестных обстоятельствах в неположенном для купания месте. – Молодой человек 2002 года рождения предположительно провалился в яму и утонул. На месте работали четыре спасателя, одно плавсредство и одна единица техники. К сожалению, поиски результатов пока не дали, - рассказал Нуралы Мусиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.