Иллюстративное фото из архива "МГ" Далее правонарушитель увидел на столе спиртное и принялся его распивать. Прибывший домой сосед был в шоке от незваного гостя и подал в суд. Выступая перед судьей, любитель спиртного в чужих домах лишь частично признал свою вину. Интересно, что хозяин дома и алкоголя заявил, что никаких претензий не имеет. В итоге, как сообщает пресс-служба областного суда, правонарушителя постановлением суда признали виновным по ч.1 ст.434 КоАП Республики Казахстан «Мелкое хулиганство». Он должен теперь заплатить штраф -12 625 тенге.