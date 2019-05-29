• Уникальный внешний вид; • Фигурный 3D рез создаёт иллюзию натуральной черепицы; • Большая высота волны, то есть металлочерепица выглядит более рельефно; • Экономичность из-за большой монтажной ширины, при одном размере крыши необходима меньшая квадратура металлочерепицы «Геркулес» по сравнению с «Каскад» и «Монтеррей».

• Красивый внешний вид и прочность; • Мало отличается от цены профнастила; • Экономичность по сравнению с использованием металлического штакетника; • Уникальный дизайн при использовании с металлочерепицы "Геркулес" и "Каскад" на Вашей кровле.

На рынке производства профнастила (профлиста) и металлочерепицы, которые все больше используются в современном строительстве, Уральская торгово-промышленная компания более 15 лет занимает одно из лидирующих мест в области. Материал для производства продукции бесперебойно поступает из ведущих металлургических комбинатов России и Казахстана. Благодаря этому выпускается продукция высокого качества, которая обладает коррозийной стойкостью и долговечностью. Продукция предприятия пользуется спросом не только в нашем регионе, но и за его пределами.Компания производит и поставляет надёжные материалы для ограждений, фасадов зданий и крыш. На сегодняшний день предприятие выпускает и реализует большой ассортимент профнастилов марок С10, С10 (под сайдинг), СС10, МП20, С21, НС35 ,Н44, Н60, Н75, а также металлочерепицу «Каскад». Ежегодно компания расширяет ассортимент выпускаемой продукции. Так, в апреле 2019 года было запущено две новых линий - это производимые материалы, которые являются новинками для Западно-Казахстанской области: - Линия для производства металлочерепицы «Геркулес». Металлочерепица «Геркулес» обладает рядом преимуществ перед давно используемыми в нашем регионе другими видами металлочерепицы «Каскад» и «Монтеррей». «Геркулес» отличает прежде всего:- Линия для изготовления фигурной кромки профнастила для ограждения.Этот новый материал также имеет ряд преимуществ с используемыми в нашем регионе материалами для ограждения, такими как профнастил и штакетник. Его отличает:В торговом зале представлена разнообразная палитра цветовой гаммы металла (более 20 цветов), из которого можно изготовить нужную марку профнастила или металлочерепицы. Сроки изготовления заказа - 1-2 дня. - Наши специалисты помогут вам произвести точный расчет профнастила или металлочерепицы по размеру, под конкретную крышу или фасад, с учетом экономии, - рассказал заместитель директора по развитию ТОО «УТПК» Николай СТЕФАНИШИН. - После чего останется лишь смонтировать материал. Кроме основной кровельной и фасадной продукции наше предприятие изготавливает доборные элементы для фасада и кровли. В ассортименте всегда есть саморезы, окрашенные для монтажа под цвет профнастила и металлочерепицы. Наши крыши прослужат не одно десятилетие – они устойчивы к крепким морозам и знойному солнцу. Помимо производства профнастила, металлочерепицы и доборных материалов ТОО «УТПК» реализует пластиковую водосточную систему производства Германии со сроком гарантии 15 лет. В ассортименте также имеются изоляционные материалы Изоспан, Спанлайт и Экоспан. Кроме этого ТОО «УТПК» изготавливает полиэтиленовые трубы для газификации и водоснабжения, товары народного потребления такие, как тазы и вёдра из пластмассы, дорожные знаки и указатели.- Наша продукция рассчитана на широкий круг потребителей. Мы работаем как с частными лицами, так и со строительными компаниями, организациями и предприятиями, которые строят для себя какие-либо сооружения. Цены доступны для любого покупателя. Продукцию вы можете приобрести за наличный и безналичный расчет, а также оформить заказ в кредит. Действует система скидок, - добавил Николай СТЕФАНИШИН. – Будем рады помочь сделать ваше жилище эстетичным, теплым, уютным и надёжным.