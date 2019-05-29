Настал сезон строительства и ремонта. Уральская торгово-промышленная компания предлагает высококачественные строительные материалы по выгодным ценам: профнастил, металлочерепицу, полиэтиленовые трубы для газификации и водоснабжения и многое другое.
На рынке производства профнастила (профлиста) и металлочерепицы, которые все больше используются в современном строительстве, Уральская торгово-промышленная компания более 15 лет занимает одно из лидирующих мест в области. Материал для производства продукции бесперебойно поступает из ведущих металлургических комбинатов России и Казахстана. Благодаря этому выпускается продукция высокого качества, которая обладает коррозийной стойкостью и долговечностью. Продукция предприятия пользуется спросом не только в нашем регионе, но и за его пределами.
Компания производит и поставляет надёжные материалы для ограждений, фасадов зданий и крыш. На сегодняшний день предприятие выпускает и реализует большой ассортимент профнастилов марок С10, С10 (под сайдинг), СС10, МП20, С21, НС35 ,Н44, Н60, Н75, а также металлочерепицу «Каскад».
Ежегодно компания расширяет ассортимент выпускаемой продукции. Так, в апреле 2019 года было запущено две новых линий - это производимые материалы, которые являются новинками для Западно-Казахстанской области:
- Линия для производства металлочерепицы «Геркулес».
Металлочерепица «Геркулес» обладает рядом преимуществ перед давно используемыми в нашем регионе другими видами металлочерепицы «Каскад» и «Монтеррей».
«Геркулес» отличает прежде всего:
• Уникальный внешний вид;
• Фигурный 3D рез создаёт иллюзию натуральной черепицы;
• Большая высота волны, то есть металлочерепица выглядит более рельефно;
• Экономичность из-за большой монтажной ширины, при одном размере крыши необходима меньшая квадратура металлочерепицы «Геркулес» по сравнению с «Каскад» и «Монтеррей».
- Линия для изготовления фигурной кромки профнастила для ограждения.
Этот новый материал также имеет ряд преимуществ с используемыми в нашем регионе материалами для ограждения, такими как профнастил и штакетник. Его отличает:
• Красивый внешний вид и прочность;
• Мало отличается от цены профнастила;
• Экономичность по сравнению с использованием металлического штакетника;
• Уникальный дизайн при использовании с металлочерепицы "Геркулес" и "Каскад" на Вашей кровле.
В торговом зале представлена разнообразная палитра цветовой гаммы металла (более 20 цветов), из которого можно изготовить нужную марку профнастила или металлочерепицы. Сроки изготовления заказа - 1-2 дня.
- Наши специалисты помогут вам произвести точный расчет профнастила или металлочерепицы по размеру, под конкретную крышу или фасад, с учетом экономии, - рассказал заместитель директора по развитию ТОО «УТПК» Николай СТЕФАНИШИН. - После чего останется лишь смонтировать материал. Кроме основной кровельной и фасадной продукции наше предприятие изготавливает доборные элементы для фасада и кровли. В ассортименте всегда есть саморезы, окрашенные для монтажа под цвет профнастила и металлочерепицы. Наши крыши прослужат не одно десятилетие – они устойчивы к крепким морозам и знойному солнцу.
Помимо производства профнастила, металлочерепицы и доборных материалов ТОО «УТПК» реализует пластиковую водосточную систему производства Германии со сроком гарантии 15 лет. В ассортименте также имеются изоляционные материалы Изоспан, Спанлайт и Экоспан. Кроме этого ТОО «УТПК» изготавливает полиэтиленовые трубы для газификации и водоснабжения, товары народного потребления такие, как тазы и вёдра из пластмассы, дорожные знаки и указатели.
- Наша продукция рассчитана на широкий круг потребителей. Мы работаем как с частными лицами, так и со строительными компаниями, организациями и предприятиями, которые строят для себя какие-либо сооружения. Цены доступны для любого покупателя. Продукцию вы можете приобрести за наличный и безналичный расчет, а также оформить заказ в кредит. Действует система скидок, - добавил Николай СТЕФАНИШИН. – Будем рады помочь сделать ваше жилище эстетичным, теплым, уютным и надёжным.
Мы ждём Вас : ул. Штыбы 68, офис продаж ул.Шолохова
Тел.:+7 (7112) 53-11-11, +7 771 353 78 88, +7 707 353 78 88.
utpk.kz
Instagram:tooutpk_uralsk
