Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, педагогический факультет и факультет языков и менеджмента ведут набор абитуриентов по самым востребованным специальностям современного рынка труда на 2019-2020 учебный год (очное и заочное отделения).