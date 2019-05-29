Фото предоставлено ДП Актюбинской области Как рассказали в департаменте полиции Актюбинской области, полицейский в действиях предпринимателя усмотрели признаки административного правонарушения по статье 423 КоАП РК "Пропаганда и незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров". - При проверке бутиков в торговом центре сотрудники управления противодействия наркопреступности ДП Актюбинской области, совместно с молодежным ресурсным центром города Актобе и участковыми инспекторами обнаружены и изъяли на центральном рынке одежду с изображением листьев конопли. По данному факту составлен протокол. Материалы дела будут переданы в суд, - сообщили в пресс-службе ведомства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.