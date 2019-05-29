Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы управления административной полиции ДП ЗКО Мирхат Аженов отвечал на вопросы, касающиеся регистрации автотранспорта, замены и получения водительских удостоверений, а также выдачу государственных номерных знаков на странице @policebqo. - За один час эфира Мирхат Аженов ответил на 28 вопросов пользователей. Причем многие пользователи отметили, что продолжение такой формы работы просто необходимо. Организация «прямых эфиров» в социальных сетях по разъяснению правоохранительной деятельности является одним из направлении работы ведомства по открытости и готовности к диалогу с населением, - пояснили в департаменте полиции ЗКО. Стоит отметить, что в настоящее время составлен график, по которому два раза в неделю руководители подразделении будут выходить в прямой эфир и отвечать на вопросы жителей. Между тем, вопросы, которые не касались темы «прямого эфира», будут рассмотрены и на них будут даны ответы после рассмотрения соответствующей службой. Следующий эфир запланирован на 30 мая в 11.00, где на вопросы жителей будут отвечать сотрудники лицензионно-разрешительной системы УАП ДП ЗКО.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.