Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы КНБ РК, сотрудники погранотряда усомнились в целостность троса опломбированного прицепа грузовой а/м «ДАФ», следовавшего из РК в РФ. - Старшим пограничного наряда было принято решение провести углубленный досмотр, в результате которого в контейнере обнаружен и задержан гражданин Республики Узбекистан 1962 года рождения, который имел ограничение на въезд в РФ, - сообщили в пресс-службе КНБ. За организацию незаконной миграции путем предоставления транспортного средства иностранцам для незаконного выезда из РК задержан и 49-летний водитель данной автомашины, который также является гражданином Республики Узбекистан.