Всего за подозреваемыми числится 35 краж, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Двух жителей Жылыойского района удалось задержать полицейским. Они промышляли воровством с 2018 года. Путем отжима пластиковых окон воры проникали в дома и забирали всё, что только могли унести с собой. - На сегодня у задержанных изъято более 150 единиц различных вещей, в том числе ноутбуки, ювелирные украшения, телефоны, различные гаджеты и приставки, оргтехника, наручные часы и даже наборы строительных инструментов. Установлена причастность задержанных граждан к 35 квартирным кражам. Подозреваемые взяты под стражу, в отношении них начато досудебное расследование по статье 188 части 3 УК РК "Каража", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Пока владельцы многих изъятых вещей не установлены, и полиция просит потерпевших граждан обратиться в городское отдел полиции №1 (мкр. Балыкши) для опознания своего имущества. 1NAjyIYbmUM Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА Видео предоставлено департаментом полиции Атырауской области