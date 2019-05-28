Вам может быть интересно
Какая погода ожидает жителей Западного Казахстана 9 марта
Синоптики предупреждают о гололеде.
Қазақстанда 27 мыңнан астам нысан мүгедектігі бар адамдар үшін бейімделген
Елімізде мүгедектігі бар жандардың жүріп-тұруы мен қоғамнан шет қалмай, заңды құқықтарының қамтамасыз ету үшін мекемелерді бейімдеу басталды...
Более 27 тысяч казахстанцев бесплатно освоили новые профессии
Из них 9,9 тысячи — безработные.
Токаев поздравил казахстанок с 8 Марта
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин с Международным женским днем и поблагодарил их за вклад в развитие страны.
87% стихийных свалок очистили в Атырауской области
На территории области было выявлено 40 несанкционированных свалок.
Оралдық дәрігер Клара Бекматова төсбелгімен марапатталды
17 жылдық тәжірибесі бар дәрігер денсаулық сақтау саласының үздігі атанды.
С 23 марта стартуют авиарейсы из Уральска в Ташкент
Новый маршрут решить проблему пересадок и упростит поездки.
Снег с дождем ожидается на западе Казахстана 8 марта
Также синоптики прогнозируют ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Рыбу из Атырау экспортировали в Россию, Германию и Украину
Также в Азербайджан и Грузию.