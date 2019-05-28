Напомним, в специализированном межрайонном уголовном суде судья Кайрат Чалкаров рассматривал дело шести казахстанцев, которые обвиняются по части 4 статьи 197 УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения". Подсудимые Кайрат Намазбаев и Тимур Калиев во время прений сторон заявили, что не согласны с выводами обвинения и просили суд оправдать их. 29 января они были осуждены и приговорены к различным срокам - от 5 до 10 лет. 23 апреля апелляционная коллегия по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда рассмотрела дело и выявила существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства. В связи с этим обвинительный приговор суда первой инстанции был отменен

28 мая в специализированном межрайонном уголовном суде прошло предварительное слушание по делу о незаконной транспортировке нефтепродуктов из России. Ранее апелляционная коллегия отменила обвинительной приговор суда первой инстанции, так как были выявлены существенные нарушения уголовно-процессуального закона. Адвокаты подсудимых выступили с ходатайством об отмене меры пресечения в виде содержания под стражей. – Мы надеемся, что судебное следствие пойдет в русле соблюдения норм уголовно-процессуального законодательства. Ведь в первом разбирательстве были допущены всевозможные нарушения. Новый обвинительный акт является незаконным, так как составлен не на той стадии, на которой требуется. Мы не знаем, на основании чего он составлен. Кроме этого, больным вопросом является мера пресечения. Ведь по обвинительному акту прокурора Жандосу Каирбаеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, но почему-то он сидит под стражей. Тимур Калиев, Нурлан Кенженов и Бакытжан Жакатаев должны быть под подпиской о невыезде, но они почему-то они тоже сидят под стражей. В отношении Айбека Балтурманова вообще не избиралась мера пресечения, но и он сидит. Кайрат Намазбаев и так уже находится под арестом около 20 месяцев. Здесь юридический казус и его надо разрешить. На наш взгляд, все подсудимые подлежат немедленному освобождению, так как нарушаются их права, - заявил адвокат Рашид Хисаметдинов. Кроме этого, адвокаты отметили, что в деле отсутствуют факты хищения, потерпевшие, гражданские истцы и нанесенный ущерб, а следовательно состав преступления является не полным. – В деле отсутствует заключение судебно-экономической экспертизы. Статья 197 УК РК гласит, что нефтепродукты должны были быть без документов, подтверждающих законность их происхождения. В обвинительном акте сам прокурор пишет, что битум был приобретен законно у российских заводов, а дальше пишет, что незаконно приобретен. Как это понимать? Ведь ни битум, ни РБВ государственному урегулированию не подлежит, соответственно, никакие сопроводительные документы на них не выписываются. Кроме этого, мы не можем понять, кто же входит в состав транснациональной преступной группы? Кроме граждан Казахстана на скамье подсудимых никого нет. Просим суд прекратить уголовное дело в отношении подсудимых, либо вернуть дело прокурору, - отметил адвокат Марат Искаков. Государственный обвинитель попросил суд оставить без изменения меру пресечения подсудимых в виде содержания под стражей.