В числе счастливых обладателей – студенты вузов, учащиеся сузов, показавшие отличные результаты в учебе и активное участвующие в общественной жизни, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Аким области Ондасын Уразалин вручил сертификаты на именные стипендии 177 молодым актюбинцам. – Именно от вас – от ваших знаний, энергии и патриотизма зависит будущее Казахстана. Все, что мы делаем сейчас, делается ради того, чтобы вы смогли в полной мере реализовать свой потенциал и возможности. Сегодня лучшие студенты удостоены именной стипендии, и я надеюсь, что это станет для вас дополнительной мотивацией для хорошей учебы, активной общественной работы. Покажите мне вашу молодежь, и я скажу ваше будущее, говорил великий Аль-Фараби. Смотря на вас, я уверен в великом будущем нашего государства, - заявил Ондасын Уразалин. Общий фонд именных стипендий составил более 25 миллионов тенге. В частности, 137 студентов высших учебных заведений получат по 160 000 тенге, 40 учащихся средне-специальных учебных заведений – по 80 тысяч тенге. Отметим, список кандидатов был определен и направлен в комиссию самими учебными заведениями. Кандидатуры студентов из числа сирот, оставшихся без попечения родителей, лиц с ограниченными возможностями, из многодетных и малообеспеченных семей рассматривались в первую очередь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.