Аким ЗКО Гали Искалиев наградил медицинских работников области за вклад, который они внесли за время пандемии коронавирусной инфекции. Награждение состоялось сегодня, 6 июля, в здании дворца бракосочетаний "Салтанат сарайы". Руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов на награждении отметил, что на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в области крайне напряженная. - В сутки фиксируется ежедневно более 1200 вызовов скорой медицинской помощи. Заполняемость инфекционных провизорных стационаров составила более 72% от общего числа, всего их 717 койко-мест. Также увеличилось количество тяжелых больных - 92 человека, более 30 находятся на искусственном аппарате вентиляции легких. Более 52 человек являются постоянными потребителями кислородного концентрата. Наши специалисты круглосуточно работают, поэтому врачи на самом деле работают на износ. Сейчас мы стараемся максимально помогать. Лекарствами мы полностью обеспечены, в ближайшее время ожидаем дополнительные поставки медикаментов от "СК-Фармации", - рассказал глава облздрава. Кроме того, руководитель управления здравоохранения ЗКО пояснил, что сейчас продолжают работать на передовой и медицинские работники-пенсионеры. - Многие консультируют дистанционно или находятся при поликлиниках. Сейчас развернут call-центр на базе 109. Всего продолжают трудиться более 40 пенсионеров. В областной клинической больнице не хватает около 20 медсестер и 30 младших медицинских работников. В городской многопрофильной больнице не хватает 40 человек младшего медперсонала и 30 среднего медицинского персонала. Но врачей хватает, - отметил Болатбек Каюпов. - На самом деле я горжусь своими коллегами. Я практикующий врач и понимаю их состояние. Нам не хватает опытных специалистов - реаниматологов. Тех, кого награждаем, - это реальные герои нашего времени. Они больше четырех месяцев оторваны от семьи и питаются тем, что им привезут из столовой. Прошу жителей ЗКО поддержать наших героев. К слову, за время пандемии медикам было выплачено более 300 миллионов тенге надбавок.