По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается сильная жара, до +37 градусов днем, ночью столбики термометра опустятся до +23 градусов. В Актау синоптики прогнозируют жаркую погоду, днем +34 градуса, ночью +27. В Актобе ожидается дождь с грозой, днем +34 градуса, ночью +20 градусов. Солнечно, + 39 градусов жары будет днем в Атырау, ночью столбики термометров опустятся до +25 градусов.