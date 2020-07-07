© PressMFAKZ Российские медики приехали в рамках совместных мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции и договоренностей премьер-министра Казахстана Аскара Мамина с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В группу из 32 человек вошли эпидемиологи, вирусологи и врачи других профильных направлений. Российские специалисты будут оказывать консультационное и практическое содействие казахстанским врачам в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. - МИД Казахстана выражает признательность правительству и дружественному народу России за оказанную поддержку в борьбе с пандемией коронавируса, - говорится в сообщении ведомства. В Казахстане, по данным на 6 июля, официально подтверждены 48 574 случая заражения COVID-19, 15 860 человек выздоровели, 232 летальных исхода. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.