Также неравнодушные местные жители отремонтировали им авто и сняли на два дня квартиру, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Многодетная семья из Молдовы ночует на автостоянке в Уральске Фото взято из социальной сети Instagram Ранее, 3 июля, в социальной сети  Instagram на странице zhaloba_uralsk_official было опубликовано фото спящей на асфальте семьи. Как выяснилось, на автостоянке пришлось ночевать многодетной семье из Молдовы: супружеская пара с четырьмя детьми и их бабушкой. Они пятый месяц не могут добраться до дома из-за карантина. Сегодня, 6 июля, журналисты связались по телефону с мамой главы многодетной семьи Марией. Она рассказала, что они до сих пор в Уральске, но сегодня уже отправятся на родину. - За эти два дня нам многие звонили, помогали. Кто-то из местных жителей принес нам горячее питание, кто-то - печенье, овощи, еду в дорогу.  Потом помогли сделать ремонт машины, поменяли масло, свечи, сегодня обещали поменять ремень. Два дня нам снимали квартиру, дети все искупались, выспались. Принесли денег, около 120 тысяч тенге, - рассказала женщина. - Ну все теперь можем отправится в путь. Низкий всем поклон, кто нас не оставил в беде и помог нам. Спасибо огромное. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.