Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, в регионе проводятся оперативные мероприятия по выявлению фактов незаконной продажи медицинских препаратов. Так, полицейские выявили случаи незаконной перепродажи лекарственных препаратов через интернет. – 5 июля во время мониторинга социальных сетей выявлено, что житель Актобе, используя социальную сеть Instagram, незаконно продавал медицинский препарат цефтриаксон в количестве 30 ампул по завышенной цене - 1000 тенге, при этом стоимость указанного препарата составляет 150-200 тенге. В ходе проведения оперативных мероприятий задержан 27-летний мужчина, - рассказали в полиции. В тот же день полицейские установили и доставили в отдел полиции 31-летнего мужчину и 26-летнюю девушку, которые, используя социальную сеть Instagram, незаконно реализовали медицинские препараты. У мужчины изъяты: ингаверин - 60 ампул, цефтриаксон - 300 ампул, дексамезон - 29 ампул. У девушки изъяты три ампулы цефтриаксона, 50 ампул цефазалина, три ампулы азитрамицина. По всем случаям полицейские проводят проверку.