Теперь женщина просит помочь ей с ремонтом в приобретенном ею полуразрушенном доме, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Виктория узнала о своей болезни четыре года назад, с тех пор она прошла 11 курсов химиотерапии
, от чего у нее совсем отказала почка. Маму двоих детей прооперировали, она теперь будет ходить с мочеприемником и катетером всю оставшуюся жизнь. В прошлом году состояние Виктории ухудшилось, у нее начались сильные боли во второй почке. Ей требовались деньги на операцию, которые самостоятельно мать одиночка не могла собрать.
Также два года назад журналисты редакции "МГ" писали о Виктории, тогда она со своей семьей ютилась на съемной квартире
, которую ей сдавала многодетная семья из села Озерное района Байтерек. Муж подрабатывал случайными заработками. Все деньги уходили только на таблетки. Но в прошлом году онкобольная женщина осталась совсем одна с двумя дочерьми - 8-летней Биатой и 7-летней Полиной. Она разошлась с гражданским мужем. По ее словам, он стал очень часто употреблять алкоголь. Кроме того, год назад женщина решила перебраться в город, чтобы посещать больницу для замены трубок в мочеприемнике. Однако дешевую съемную квартиру ей пришлось освободить в апреле этого года, потом знакомые ей предложили пожить в заброшенном доме в селе Покатиловка Теректинского района.
Как рассказала Виктория, с 1 апреля она переехала из Уральска в село Покатиловка.
- Мне предложили там пожить бесплатно. Часть денег, кторые собрали мне на операцию, я отложила, потому что после сбора у меня начался рецидив - рак шейки перешел в IV стадию. По этим показаниям мне не смогли вывести трубку из второй почки. Половину собранных средств я потратила на обследование и нужные препараты. Потом мне помогли еще раз, собрали небольшую сумму и я купила дом за 170 тысяч тенге. Да, он полуразрушенный, в нем пока даже не обустроишься без ремонта, но он наш - собственный. Моим девочкам не придется больше таскаться по квартирам и менять школы, мы будем жить тут, - с радостью рассказала Виктория.
Женщина безмерно благодарна за оказанную помощь общественному деятелю Алтынай Искалиевой и депутату Валентине Михно.
- Валентина Павловна помогла мне со строительными материалами. Она дала мне 15 мешков цемента, шпаклевку, финиш, 100 метров проводки, выключатели, розетки, валики и кисточки для краски, - делится мать-одиночка. - Теперь я прошу помочь мне, вдруг у кого-то есть лишние ГВЛ, профили для крепления, саморезы, обои. Правда, я сама физически не смогу это все сделать, буду просить мужчин из поселка, чтобы помогли. Стоит мне поднять просто ведро с водой и трубки из мочеприемника вылетают, благо врач мой научил меня все это саму вставлять и промывать.
Кроме того, онкобольная женщина рассказала, что сейчас ее состояние ухудшилось, у нее постоянные боли и теперь частенько приходится одевать подгузники, а спать на пеленках из-за недержания.
- Обследоваться и подтвердить недержание для получения подгузников по инвалидной группе пока невозможно - карантин. А на 34 тысячи тенге в месяц позволить себе это все купить нереально, нужно кормить дочерей. К тому же я все время закупаю катетеры за 4500 тенге и много фито-чая для почек, иначе они забиваются песком и у меня начинается непроходимость, - поясняет женщина. - Я снова попросила свою подругу открыть карточку Каспий голд для меня, правда, на ее имя. Объясню почему: когда-то я брала деньги в банке себе на лечение 600 тысяч тенге, 200 тысяч тенге вернула, еще 400 осталось должна. И если я открою карточку на свое имя, то, конечно, у меня снимут перечисленные деньги или заблокируют счета. Вот выкручиваюсь как могу. С уверенностью могу сказать, что подруга меня не обманет. Она во всем мне помогает.
Все, кто желает помочь Виктории Столбоушкиной, могут перечислить деньги по следующим реквизитам на имя ее подруги Зарины Бахиревой на номер карты Каспи голд 4400 4301 5204 2252, привязанный к номеру Зарины 8 777 380 08 66 или можете позвонить на номер Виктории Столбоушкиной 8 771 376 21 24.
Фото предоставлено Викторией Столбоушкиной