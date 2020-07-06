Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что оказание амбулаторной помощи тем, у кого подозревается бессимптомный ковид или легкое течение болезни, будет оказываться мобильными выездными бригадами. - На сегодня уже создано 380 бригад, планируется создать порядка 3 тысяч бригад, - отметил он. Также Алексей Цой дополнил, что работу выездных бригад будут оплачивать по новым тарифам. Изменения тарифов вступили в силу с 1 июля. - Прикрепленное население к поликлиникам продолжит получать консультативную помощь участковых врачей и профильных специалистов в дистанционном формате. Пациенты, обратившиеся в поликлиники по показаниям, будут обслуживаться в карантинных фильтрах, - отметил министр здравоохранения. - Из республиканского бюджета уже закуплено и ожидается поставка 807 машин скорой помощи, из них первая партия 14 авто поступит в город Нур-Султан и еще 18 машин - в СКО. Алексей Цой пояснил, что для решения кадрового дефицита привлечены выпускники медколледжей – 112 человек. - Местным исполнительным органам внесено предложение дополнительно организовать корона-такси из различных ресурсов, - сказал министр здравоохранения РК.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.