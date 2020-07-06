Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, всего на утро за прошедшие сутки в Казахстане было выявлено 1403 заболевших COVID-19. - В ЗКО было зарегистрировано 103 человека с COVID-19, из них 57 человек с бессимптомным течением заболевания, - отметили в межведомственной комиссии. К слову, всего по Западно-Казахстанской области зарегистрировано 3250 случаев коронавирусной инфекции, 10 человек скончались от СOVID-19. Стоит отметить, всего в стране выявлено 48574 заболевших. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.