Иллюстративное фото из архива "МГ" Первая трагедия произошла 4 июля около 17.00 на реке Чаган. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 17-летний молодой человек утонул во время купания в необорудованном месте. - Парень купался с друзьями в реке Чаган в районе монумента "Этих дней не смолкнет слава". В 20.00 спасатели обнаружили и извлекли из воды труп молодого человека. Температура воды в тот день составляла не более 19 градусов. На месте работали четыре спасателя и одна единица техники, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Второй несчастный случай произошел в тот же день в 19.30 на реке Урал в районе Стелы. 36-летний мужчина вместе с друзьями купался в необорудованном месте, при этом они распивали спиртные напитки. В 20.05 спасатели нашли и извлекли из воды труп мужчины. На месте работали четыре сотрудника ДЧС ЗКО. Спасатели просят жителей области соблюдать элементарные правила безопасности на воде. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.