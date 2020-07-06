В Атырау из Алматы спецтранспортом доставлена крупная партия медикаментов, которые в последние дни стали дефицитными для населения. Лекарственные препараты выгружены в один из складских помещении города. - Несколько дней назад аким области Махамбет Досмухамбетов дал соответствующие поручения по оперативному решению дефицита лекарств. В связи с этим из Алматы доставлена необходимая партия медикаментов. Кроме того, лекарства будут отпускаться аптекам по прежней цене. Продажа ​ медикаментов по завышенной цене недопустима, - отметил заместитель акима Атырауской области Ержан Абильханов. По словам директора Атырауского филиала ТОО «INKAR» Светланы Липатовой, завезено 430 видов лекарственных средств. Порядка 50 из них - антибиотики, азитромицин, цефазолин, цефтриаксон и раствор для инъекций - лидокаин.​ - Акимат города оказал поддержку в логистике, чтобы сделать быстрые поставки самых необходимых медикаментов из города Алматы. Перевозка по железной дороге заняла бы очень много времени, поэтому решили доставить автотранспортом. Сегодня к полудню продукция будет доставлена в аптеки областного центра и районов. Данная партия медикаментов покрывает необходимые потребности населения, - рассказала Светлана Липатова. Акимат Атырауской области организует и контролирует доставку необходимых медикаментов во все аптеки области. Кроме того, планируется заключить ​ меморандум между акиматом области, общественным объединением «ФармҚауымдастық» и департаментом по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг по Атырауской области для стабилизации цен и нормы выдачи медикаментов, ​ причитающиеся каждому человеку.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.