Иллюстративное фото из архива "МГ" Несчастный случай произошел 5 июля в 16.20 в доме №14 в 9-ом микрорайоне. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, пятилетний ребенок остался без присмотра родителей и выпал из окна четвёртого этажа. Мальчик был госпитализирован в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое, у ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясениеголовного мозга. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.