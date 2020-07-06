Иллюстративное фото из архива "МГ" - Дорогие уральцы, уважаемые земляки! Поздравляю всех с праздником - Днем столицы Нұр-Сұлтан! Наша столица является символом и маяком независимости всех казахстанцев. С каждым годом она становится краше и изо дня в день расцветает, добавляя гордости всем гражданам. И в этом заслуга каждого из нас, ведь в Нұр-Сұлтане есть уголки, которые являются частичками каждого региона. Они добавляют красоту в облик главного города страны, делая его краше и привлекательнее. Нұр-Сұлтан - город, построенный общими усилиями всех казахстанцев, город, объединяющий весь народ воедино, город, свидетельствующий о том, как мы умеем сплачиваться и добиваться единой цели. Дорогие земляки, из-за пандемии с коронавирусом в этом году мы не отмечаем с размахом этот праздник. В этот важный день мы должны вспомнить, что только единство и сплоченность приводят к процветанию и развитию. Пусть сердце нашего государства, любимая столица процветает, олицетворяя собой успех и достижения. Желаю всем уральцам расти вместе со страной, благополучия в ваших домах и крепкого здоровья! - опубликовал Абат Шыныбеков. Из-за карантина введенного в связи с пандемией коронавируса празднование Дня столицы было отменено. Однако вечером в Нур-Султане был организован праздничный салют. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.