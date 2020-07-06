Иллюстративное фото из архива "МГ" 3 июля в специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор в отношении 37-летней Айгерим Есенжановой, которая обвинялась в совершении преступления, предусмотренного статьей 99 УК РК "Убийство". Приговор огласил судья Бакыт Ермаханов. Трагедия произошла 19 января этого года. Из материалов дела следует, что супруги Адильхан и Айгерим Есенжановы вернулись из гостей и между ними разгорелся спор. - Айгерим Есенжанова выгнала супруга из дома. На следующий день, придя с работы, женщина увидела, что муж вернулся домой и снова начала его выгонять. Дома находились две дочери супругов, мать и сестра Айгерим. Женщина начала кричать на мужа, бить его, кусать, кидать посуду и угрожать самоубийством. Есенжанов проявил спокойствие и начал успокаивать жену. Но она, несмотря на это, схватила со стола два кухонных ножа и одним из них нанесла удар в шею мужчины. В итоге была повреждена артерия, и мужчина скончался на месте происшествия, - зачитал Бакыт Ермаханов. По словам судьи, Айгерим Есенжанова после случившегося выбросила ножи и босиком выбежала на улицу, где была задержана сотрудниками полиции. На суде подсудимая заявила, что убивать супруга не хотела и что вынуждена была защищаться, так как Есенжанов хотел ее задушить. - На суде было полностью доказано то, что Айгерим Есенжанова умышленно совершила это преступление, так как их 16-летняя дочь в присутствии законного представителя заявила, что отец не бил мать, не душил, не угрожал. Другие свидетели также подтвердили, что Адильхан Есенжанов был спокойным, миролюбивым и мягким человеком, никогда не привлекался к ответственности. Айгерим, по словам свидетелей, была шустрой женщиной, однако последние два года злоупотребляла алкоголем, стала конфликтной и изменилась не в лучшую сторону. Даже в момент задержания она сопротивлялась, дралась с сотрудниками полиции, одному порвала форму, вела себя буйно, - рассказал судья. Приговором суда Айгерим Есенжанова была признана виновной в совершении убийства и была приговорена к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Несовершеннолетние дочери будут воспитываться у родственников Адильхана Есенжанова, которые уже оформили опекунство. Как позже стало известно корреспонденту "МГ", погибший Адильхан Есенжанов являлся внуком известного писателя Хамзы Есенжанова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.