В редакцию "МГ" обратились водители фур, которые уже 12 дней стоят на трассе в Актюбинской области между поселком Карабутак и Хромтау. По словам дальнобойщиков, добраться до места назначения они не могут из-за сильного гололеда на дороге, которую никто не посыпает. Запасы еды давно закончились, а в ближайшем магазине хлеб стали продавать по половине.

— Сейчас мы не можем поднятmся на подъtм в 16 километрах от села Карабутак, очень скользко. Дороги никто не посыпает, топливо заканчивается, еды нет, в магазинах продуктов нет. На один подъем уходит 1,5 - 2 часа, если ДТП, то ждем пока все разберут и снова пытаемся. Мы все груженные, ладно у меня стройматериалы, у других лекарства и продукты. Люди ждут свои медикfменты, а мы стоим. Мимо нас проезжала спецтехника, но без песка. Сотрудники полиции проезжают и даже не останавливаются. Нам по телефону только обещают прислать технику, но по факту здесь нет никого. Хлеб в магазине по половине продают, я свою порцию съел еще вчера. Но голод это терпимо, самое главное выехать отсюда и не замерзнуть. У нас страх, особенно вечером, к тому же начались морозы, люди замерзают. До нас нет дела никому, — говорит водитель большегруза.

Между тем, в пресс-службе акимата Актюбинской области сообщили, что они в курсе проблемы и работы на участке ведутся.

— Бригады и вся техника работает днем и ночью без перерыва. Заявки и жалобы от водителей фур у нас есть, все приняты. Касательно продуктов и ночлежки всё давно решено. Волонтеры постоянно подвозят еду, — сообщили в акимате Актюбинской области.

По информации АО «НК «КазАвтоЖол» в Актюбинской области закрыли два участка дорог республиканского значения в связи с ухудшениями погодных условий. Движение ограничено от поселка Карабутак до границы Кызылординской области и от границы Западно-Казахстанской области до поселка Кобда.

— Работы по зимнему содержанию участка не прекращались. Задействовано 666 единиц техники и 1475 человек. Дорожники продолжают очищать обочины от снега и расширять проезжую часть. Сейчас между Хромтау и Карабутаком простаивают 30 сломанных транзитных большегрузов. Но темпы работы не понижаются. Мы привлекаем дополнительную технику к уже мобилизованным 24. Также на всей протяженности участка проводится подсыпка противогололедных реагентов и песчано-соляной смеси, — сообщили в АО «НК «КазАвтоЖол» .

Напомним, что трассу республиканского значения закрыли седьмого февраля из-за сильного бурана. Дороги Самара-Шымкент в направлении Кызылорды, Карабутак –Комсомол-Костанай, Актобе-Орск, а также в Хромтау и в некоторые села.