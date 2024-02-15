В мае прошлого года в Атырау подожгли Lexus известного журналиста Виктора Сутягина. Момент преступления зафиксировала камера видеонаблюдения.

Спустя девять месяцев в суде №2 вынесли приговор по этому резонансному делу. Из материалов дела следует, что 11 мая 2023 года подсудимый умышленно поджег автомашину потерпевшего. Владельцу авто причинен материальный ущерб на 25 миллионов тенге.

Вина подсудимого подтверждаются показаниями самого подсудимого, свидетелей, фото-видеозаписями с камер наблюдения и другими материалами дела. Сам мужчина вину свою признал, чистосердечно раскаялся и активно помогал следствию.

Приговором суда подсудимый признан виновным в умышленном уничтожении чужого имущества с причинением особо крупного ущерба. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 1 месяц.

Гражданский иск потерпевшего удовлетворен в полном объеме.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.