По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, в городе задержана преступная группа. Они подозреваются в мошенничестве, грабежах и вымогательств денег у сотрудников торгового центра города и студентов учебных заведений.

Полицейские начали досудебное расследование. В изолятор временного содержания водворили четверых юношей. У задержанных нашли сигнальный и пневматический пистолеты. Все они являются студентами колледжа. Стражи порядка занимаются поисками и задержанием других участников преступной группы.