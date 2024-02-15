Национальный Банк РК сообщил, что за счет пенсионных активов ЕНПФ приобретены простые акции АО «Эйр Астана» на 24,9 миллиарда тенге по цене 1 073 тенге за одну акцию. Общее количество приобретенных простых акций АО «Эйр Астана» составило более 23 миллиона штук. Это составляет 6,5% от общего количества выпущенных акций компании.

– Приобретение простых акций высококачественных казахстанских эмитентов направлено на диверсификацию инвестиционного портфеля пенсионных активов ЕНПФ и будет способствовать повышению его доходности в долгосрочной перспективе, - сообщили в Нацбанке РК.

По его данным, у АО «Эйр Астана» стабильные финансовые показатели и высокая рентабельность деятельности компании. Это позволит в будущем выплачивать стабильные дивиденды. Данные инвестиции фактически позволяют вкладчикам ЕНПФ стать акционерами одного из лидеров авиационного рынка Центральной Азии.