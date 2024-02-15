“Милан”

Не пусто, но и не то, чтоб густо – так можно описать положение дел “россонери”. С одной стороны, миланцам грех жаловаться: 3-е место, 9 матчей без поражений в Серии А и евровесну провалом ну никак не назовёшь. С другой, мечты о скудетто постепенно тают – отрыв от лидирующего “Интера” равен уже 8 баллам. Да и из Лиги чемпионов команда Пиоли вылетела, хотя справедливости ради, должна была проходить в плей-офф вместо “ПСЖ”.

В последних 5 играх “россонери” играют довольно грубо – 2,4 жёлтых карточки в среднем за игру. А сейчас на кону стоит проход в 1/8 Лиги Европы, поэтому градус накала тут повыше. Аналитики Parimatch тоже считают, что “Милан” нахватает горчичников: коэффициент на то, что их будет не меньше трёх равен 2.90.

“Ренн”

А вот у их французских визави дела пошли в гору. “Красно-чёрные” (да, “Ренн” делит прозвище с “Миланом”) выправили дела после плохого старта и сейчас идут на серии из 5 побед кряду, одна из которых – над пытающимся всплыть со дна “Лионом” (3:2). Такой результат сказался и на делах в таблице: сейчас “Ренн” поднялся на 7 место и идёт в 4 очках от зоны еврокубков.

“Красно-чёрные” не любят долго раскачиваться: в 4 из 5 последних матчах команда открывала счёт уже к перерыву (в кубковой игре с “Сошо” они и вовсе забили в 1-м тайме 4 гола из 6). И хотя в этот раз соперник у французов куда серьёзнее, эксперты не видят фантастики в голе “Ренна” в первые 45 минут, оценивая его в 2.75.

Прогноз на матч

“Милан” в этой игре явный фаворит, как по статусу, так и по игре – в этом сомневаться не приходиться. Но “Ренн” прошёл в плей-офф Лиги Европы не просто так, и белый флаг поднимать не будет (зря что ли в Лиге 1 победы штамповали?). Ждать стоит и обилия голов: в 8 из 10 последних игр “Милана” было забито минимум 3 мяча. И конечный прогноз от аналитиков Parimatch такой – “проход “Милана/тотал больше 3.5” со вкусным коэффициентом 4.50.

Беттинг-компания Parimatch действует на основании лицензии №20019733 от 31.12.2020, выданной РГУ «Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан».