11 февраля на борту самолета рейса «Алматы – Уральск» ребенку стало плохо, произошла остановка дыхания и сердцебиения. К счастью, на борту воздушного судна оказался врач. Доктору удалось реанимировать мальчика

Спасителем маленького пассажира оказалась врач Областной детской многопрофильной больницы Гулсим Жумагалиева.

– Действительно на борту самолета произошла такая ситуация. В салоне было темно, но несмотря на это я сделала всё, что было в моих силах. Я считаю, что только благодаря Всевышнему нам удалось его спасти. В любой ситуации врач должен оказать помощь тому, кто в этом нуждается. Это наш долг, - сказала врач-неонатолог Гульсим Жумагалиева.