Специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор бывшему военнослужащему актауского гарнизона. В период прохождения воинской службы он неоднократно подвергал свою 11-летнюю дочь сексуальному насилию.
— Вина подсудимого полностью доказана показаниями потерпевшей и свидетелей, результатами судебных экспертиз и другими материалами уголовного дела, — сообщили в пресс-службе суда.
Он признан виновным по статьям:
120 УК РК «Изнасилование малолетней»,
121 УК РК «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней»,
124 УК РК «Развращение малолетней».
Его приговорили к пожизненному лишению свободы и принудительной химической кастрации.