В министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщили, что работают над оцифровкой технического паспорта автомобиля. Документ будет храниться в личном кабинете мобильного приложения электронного правительства. Пилотную версию сервиса опубликуют первого сентября в EgovMobile.
— По плану проекта, цифровой вариант документа будет храниться в базе данных проверяющих органов и его наличие можно будет проверить в режиме реального времени. Цифровые документы имеют юридическую силу, равную бумажным аналогам, а их использование более удобно: коррупционные риски устраняются, а доверие общества повышается, — отмечают в ведомстве.