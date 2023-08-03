Ещё одна казахстанка, пострадавшая при ДТП в Алании, скончался в больнице. Её не стало ночью второго августа.
— На данный момент родственники погибшей находятся в больнице. Им оказывается необходимая помощь. После оформления документов тело будет отправлено в Казахстан. Тело ранее погибшего соотечественника уже доставлено в Казахстан, — сообщили в министерстве иностранных дел РК.
ДТП произошло утром 30 июля. Водитель автобуса, перевозивший туристов, на большой скорости въехал в грузовик на светофоре. На месте аварии погибли два человека: водитель — гражданин Турции и гид — гражданка Украины. 12 пострадавших пассажиров доставили в близлежащие больницы. Все они  — граждане Казахстана. Позже один из них скончался в больнице.