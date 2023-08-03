Родители детей, занимающихся шорт-треком в Ледовом дворце, бьют тревогу. Они утверждают, что на арене нередко происходят конфликты между хоккеистами и шорт-трекистами. Между тренировками спортсменов практически нет перерывов.

Видео конфликта появилось в Facebook.

Автор поста утверждает, что одна такая перепалка завершилась тем, что шайба попала в колено молодой шорт-трекистки. На коньки она смогла встать только неделю спустя. Даже на видео можно заметить, что на льду одновременно находятся спортсмены разных возрастов и видов спорта.

– Что примечательно, хоккеисты сами первыми провоцируют конфликты. Раньше времени приходят на тренировки, выходят на лёд и мешают тренировочному процессу шорт-трекистов, — написал автор поста Аслан Каженов.

Стоит отметить, что ледовый дворец построен в 2001 году, а в 2018-м его передали в доверительное управление частной компании.

В областном управлении спорта сообщили, что для решения этого вопроса создали специальную рабочую комиссию, которая провела встречу с родителями и руководством «Стекло Сервис», в доверительном управлении которого и находится ледовый дворец.

– Хочется отметить, что ледовый дворец — это единственный объект для занятий зимними видами спорта, который находится в собственности государства. На базе здания бесплатно занимаются 300 детей спортивной школы по зимним видам спорта. Ещё 400 детей посещают платные секции частных спортивных школ, которые также арендуют ледовый дворец. Хоккейная команда «Ястребы» тоже занимаются в этом же здании. Сейчас население Уральска растёт и растёт количество людей, которые занимаются спортом. Ледовый дворец начинает свою работу в 6:00 и заканчивает в 00:00, комплекс работает без перерыва, — сообщили в облспорте.

Вместе с тем в ведомстве пообещали, что в дальнейшем будут более тщательно следить за регламентом и подбирать более оптимальные варианты для учебных тренировок.