В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что глава города провёл переговоры с застройщиком дома, в котором произошёл пожар. По итогам приняты решения:
- восстановить электроснабжение квартир до второго сентября;
- провести ремонт подъездов за счёт средств застройщика;
- компенсировать расходы на замену дверей и окон, ремонт балконов;
- провести чистовые работы в квартирах (левкас/покраска стен и потолков. Постремонтные работы будут проведены жителями самостоятельно);
- завершить все работы и разрешить въезд в квартиры жильцам в срок не позднее 20 сентября;
- на период восстановительных работ жителям возместить расходы по временному проживанию или предоставить жильё.