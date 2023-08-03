В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что глава города провёл переговоры с застройщиком дома, в котором произошёл пожар. По итогам приняты решения:

  • восстановить электроснабжение квартир до второго сентября;
  • провести ремонт подъездов за счёт средств застройщика;
  • компенсировать расходы на замену дверей и окон, ремонт балконов;
  • провести чистовые работы в квартирах (левкас/покраска стен и потолков. Постремонтные работы будут проведены жителями самостоятельно);
  • завершить все работы и разрешить въезд в квартиры жильцам в срок не позднее 20 сентября;
  • на период восстановительных работ жителям возместить расходы по временному проживанию или предоставить жильё.
Пожар произошёл первого августа в 16-этажном доме в микрорайоне Аккент. Горели электрические кабели с первого по последний этажи. До приезда пожарных несколько жителей сбросили ребёнка с балкона и спрыгнули сами. С места ЧП в больницы доставили 37 человек. Одна женщина скончалась от множественных травм. В доме были нарушения, связанные с безопасностью.