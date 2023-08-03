Трагедия произошла второго августа в 21:30 в селе Сарыжар. В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что 17-летний водитель ВАЗ-21140 сбил троих человек, переходивших дорогу.
— В результате ДТП трёхлетний ребёнок скончался в карете скорой помощи, двое других пешеходов госпитализированы в больницу Актобе, — информировали в ведомстве.
Полиция проводит досудебное расследование.