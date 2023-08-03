Водоснабжение южной части Медеуского района полностью восстановили в 11:00 третьего августа. Об этом сообщили в «Алматы Су». Этому способствовало снижение степени загрязнения воды.
— В случае сохранения благоприятных погодных условий, влияющих на качество исходной речной воды, водоснабжение будет осуществляться без срывов, — предупредили в компании.
С 22 июля повысился уровень мутности воды из-за сошедшего селя, поэтому подачу воды ограничили в части Медеуского района. Сейчас идёт строительство резервуара, который позволит обеспечить стабильное водоснабжение ряда микрорайонов южной части района. Срок реализации – до декабря 2023 года.