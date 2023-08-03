– Мы так долго ждали, когда нам отремонтируют подъездные пути к нашему селу. И вот когда, наконец, дождались, мы увидели, что дорогу, мягко говоря, ремонтируют «как попало». Битум укладывают не везде, только на определённом участке выложили и всё. Нас не устраивает такой ремонт. Эта дорога не прослужит и года. Пусть делают на совесть, – говорят сельчане.

– Да, второго августа такой случай действительно произошёл. У подрядчиков закончился битум, это вызвало недоверие со стороны жителей села. И это правильно. Люди хотят качественных дорог, они искренне переживают за посёлок. Инцидент сразу же был исчерпан, битум привезли, работы продолжаются, – сказал Нурбол Бектлеу.

Второго августа жители села Копжасар Жангалинского района собрались у въезда в населённый пункт и остановили проводимый ремонт. Ремонт дороги, по их мнению, выполняется некачественно, битум укладывают не везде.Люди остановили рабочую технику и потребовали, чтобы на место приехали заказчики, подрядчики и другие компетентные органы. Водители остановленных КамАЗов, по их словам, пригрозили им, что уедут и дальше ремонтировать дорогу не будут. Аким Копжасарского сельского округа Нурбол Бектлеу сообщил, что подрядной компанией является ТОО «Ануш Курылыс», а ремонт начался первого августа.Аким села заверил, что качество строящихся дорог на особом контроле со стороны не только властей, но и народа.