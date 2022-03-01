- Предварительная площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пострадавших нет. Тушение проводит собственная противопожарная бригада вахтового городка. Из города Кульсары направлены 10 сотрудников и две единицы техники ДЧС Атырауской области, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В социальных сетях распространяются фотографии, на которых столб чёрного дыма поднимается над вахтовым посёлком. Выяснилось, что пожар произошёл первого марта в 16:40 на территории Тенгиза в Жылыойском районе Атырауской области. По информации пресс-службы регионального ДЧС, на открытой территории предприятия горит производственный шлам.Пожар локализован в 19:46 и ликвидирован в 20:30 часов. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.