- На постоянной основе проводится обмен прогнозной и оперативной информацией с приграничными областями России по прохождению паводковых вод. Общая группа сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС весеннего периода, составляет 2 381 человек, 732 единицы техники, 41 плавсредство и 277 мотопомп. Их готовность будет проверена в ходе республиканских командно-штабных учений «Көктем-2022», - пояснил Утегенов.

- В целях обеспечения пропуска талых вод на автодорогах области установлены 1 533 водопропускных трубы. За паводкоопасными участками закреплены ответственные должностные лица, инженерная техника и материальные ресурсы. Ведётся постоянный мониторинг ситуации, - заверил глава ведомства.

Фото из архива "МГ" Начальник ДЧС ЗКО Ернур Утегенов в ходе брифинга доложил о идущих полным ходом работах по подготовке к паводковому периоду. Департамент заготовил запасы горюче-смазочных материалов - 249 тонн, 101 тысячу мешков, 26 тысяч тонн инертных материалов.Ежегодно в паводки на дорогах области возникают переливы талой воды.Со слов Ернура Утегенова, на сегодня все реки находятся в зимнем режиме, ситуация стабильная.