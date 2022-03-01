- Мы с радостью принимаем то, что дал нам бог. Мы большая семья. Сейчас мой старший сын готовится стать отцом. Спасибо врачам, которые помогали во всем, - сказала родильница.

Фото: УОЗ Алматы Малыш родился ростом 55 сантиметров и весом более четырёх килограмм. В пресс-службе управления общественного здоровья Алматы рассказали, что в связи с высоким риском кровотечения, в принятии родов принимала участие вся бригада перинатального центра. У Елены Бородюк теперь семь мальчиков и семь девочек.Мать и ребёнок чувствуют себя хорошо.