На борту находятся 120 взрослых и четверо детей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Второй самолёт с эвакуированными из Украины казахстанцами вылетел из Катовице Фото: МИД РК В пресс-службе МИД Казахстана сообщили, что по состоянию на первое марта, украино-польскую границу пересёк 361 гражданин РК. Ещё 40 ожидаются очереди на границе.
- Второй эвакуационный борт вылетел по маршруту Катовице - Атырау в 15:30 по времени Нур-Султана. После технической посадки в Атырау борт вылетит в Нур-Султан, - говорится в сообщении.
Первый репатриационный рейс приземлился в ночь первое марта в Алматы. На борту находились 175 человек.