Частная компания предложила установить скоростемеры в Уральске за свой счёт
Вложенные средства компания планирует возместить за счёт штрафов, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Руководитель управления информатизации государственных услуг и архивов ЗКО Пётр Лежников во время совещания в областном акимате сообщил, что к нему обратились представители частной компании, которые готовы установить в Уральске скоростемеры за свой счёт.
– Также они готовы установить их на трассах. Но на загородных автодорогах они опасаются за безопасность скоростемеров. В городе они уже готовы установить, а вложенные деньги вернуть за счёт штрафов. Если отработать экономическую модель такого механизма, то без затрат для бюджета можно рассмотреть этот вопрос, - отметил Лежников.
Глава региона Гали Искалиев подчеркнул, что в Нур-Султане когда-то по такому принципу начала работать система "Сергек", которая сейчас эффективно функционирует и обеспечивает дорожную безопасность.
– Они когда-то тоже на свой страх и риск начинали так работать. Если они готовы начать работу, то пожалуйста, - добавил Гали Искалиев.