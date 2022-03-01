В пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщили о вводе временного ограничения движения для большегрузов. Речь идёт о крупных транспортных средствах с нагрузкой на одиночную ось свыше восьми тонн. С первого марта по первое апреля движение ограничено на дорогах Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской (Жезказганский регион), Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей.— в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской,, Карагандинской (Карагандинский регион), Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.