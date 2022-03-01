Теперь пачка самых дешёвых сигарет стоит 625 тенге, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Согласно приказу министра финансов, в Казахстане устанавливаются минимальные розничные цены на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы:
с 1 марта 2022 года до 30 июня 2022 года включительно пачка сигарет будет стоить 550 тенге;
с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2022 года включительно – 570 тенге;
с 1 января 2023 года – 600 тенге.
Приказ вступил в действие с первого марта.
Однако в магазинах Уральска найти сигареты по 550 тенге с фильтром практически невозможно. Самые дешёвые сигареты с фильтром стоят 625 тенге, одни из самых дорогих - 1 200 тенге за пачку.
Продавцы мелких магазинов отмечают, что в последнее время наблюдаются частые перебои с поставкой табачных изделий. С чем это связано, им неизвестно. От подорожания сигарет желающих купить табачные изделия меньше не становится.
- Люди приходят, удивляются, потом возмущаются, что подорожали сигареты, берут и уходят. Сигареты как покупали, так и будут покупать, - отмечает продавщица Гуля.
Стоит отметить, что также подорожали и стики. Если раньше одна пачка стоила 640 тенге, сейчас 680 тенге. К слову, в среднем каждая пачка подорожала на 30-40 тенге.
